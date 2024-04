Deborah Secco e Hugo Moura - Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2024 20:57 | Atualizado 05/04/2024 21:03

Deborah Secco se pronunciou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Hugo Moura. Os dois estavam juntos há nove anos e confirmaram a notícia na última quinta-feira (4).

Em nota ao programa "Fofocalizando", do SBT, a artista explicou que o relacionamento acabou por conta da exposição da vida do casal. De acordo com a artista, ela deseja passar um período reclusa e não tocar mais no assunto.

“Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, disse no comunicado.

No mês passado, a estrela da novela "Elas por Elas", da TV Globo, já havia chamado a atenção por diminuir a frequência que falava e mostrava Hugo nas redes sociais.

Segundo Deborah, desde que ele trocou a carreira de ator para diretor, optou por deixar a vida pessoal longe dos holofotes. "É um respeito à escolha dele", disse à Quem.