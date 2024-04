Ex-A Fazenda Alex Gallete posa nu - Divulgação

Ex-A Fazenda Alex Gallete posa nuDivulgação

Publicado 05/04/2024 17:28 | Atualizado 05/04/2024 17:35

Após passar pelo reality show "A Fazenda", da Record TV, o influenciador digital Alex Gallete protagonizou um ensaio para lá de ousado e revelou que já está de olho no OnlyFans.

Em conversa exclusiva com a coluna, Alex comenta sobre o ensaio sensual: “Eu amei fazer esse ensaio nu e me senti super à vontade. Foi bem ousado, me despi e entreguei (risos)", brincou.

De acordo com o ex-peão, ele já havia recebido a proposta para posar nu antes. "Já havia sido chamado outras vezes, mas nunca aceitei, mas dessa vez senti que era um trabalho com uma proposta bacana e aceitei", explicou.

Alex afirma que o ensaio chegou para impulsionar sua entrada na plataforma de conteúdo adulto. “Vou usar esse ensaio de termômetro para a minha entrada no Onlyfans, que é um pedido que recebo desde que sai de A Fazenda”, afirma.

“Conversei já com amigos que estão na plataforma também para pegar dicas e entender como é esse mundo. Mas por enquanto quero que o público acesse esse ensaio incrível que fiz no mês passado em São Paulo e entrou no ar hoje”, completou.