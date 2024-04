Vanessa Giácomo relembra tapa que levou de atriz - Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2024 16:33

Vanessa Giácomo revelou detalhes do episódio em que levou um tapa na cara de uma atriz durante as gravações de um filme. No entanto, ela não revelou quem foi responsável pela agressão.

“Tomei um [tapa] na orelha que eu fiquei com vontade de avançar na pessoa", revelou durante sua participação no "Otalab", programa apresentado por Otaviano Costa.

Segundo Vanessa, ela não reagiu da forma que queria por conta da cena que estava sendo filmada. "Fiquei quieta, não podia reagir por causa da personagem, mas fiquei com muita raiva porque foi forte”, afirmou.

De acordo com a artista, o caso aconteceu durante as filmagens do filme “Jean Charles”, de 2009. Giácomo contou que a situação foi armada pelo diretor do projeto, Henrique Goldman: “Ele queria aquela reação minha”.