Bruna Biancardi nega que estaria usando aliança de seu noivado com Neymar - Reprodução

Publicado 05/04/2024 12:19 | Atualizado 05/04/2024 12:34

Bruna Biancardi usou suas redes sociais nesta sexta-feira (5) para fazer um desabafo sincero. A influenciadora, conhecida por ser mãe de Mavie, fruto de seu relacionamento anterior com Neymar, justificou sua redução de postagens nas plataformas digitais.



Em seus stories do Instagram, Bruna revelou sua frustração com a dificuldade de falar da própria vida nas redes sociais. “Parei de compartilhar muitas coisas aqui pela chatice que é compartilhar as coisas na internet, sinceramente”, disparou a modelo. “A internet está cada dia mais problemática”, legendou ela.



A ex-namorada de Neymar confessou que se afastou das redes sociais pelo mesmo motivo: “Acabei deixando de compartilhar tudo. Mas quero voltar aos poucos, se possível, se me deixarem, a compartilhar algumas coisas. […] Tentando não ligar para o resto”, explicou.



A mãe de Mavie ressaltou a dificuldade de lidar com as interpretações dos internautas. “Porque falo X, vira Y. Não falo nada, falei tal coisa. É sempre assim. Mas é isso, né? Quero mostrar para vocês”, finalizou. Vale destacar que, nessa quinta-feira (04), Neymar pediu que a modelo voltasse a segui-lo nas redes sociais.