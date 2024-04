Neymar e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução

Neymar e Bruna BiancardiFoto: Reprodução

Publicado 05/04/2024 10:29 | Atualizado 05/04/2024 10:31

Nessa quinta-feira (4), Neymar surpreendeu ao compartilhar um vídeo ao lado de Bruna Biancardi em seu Stories do Instagram, no qual fez um pedido inusitado. O jogador solicitou que a mãe de seu filho, Mavie, voltasse a segui-lo nas redes sociais e lançou uma enquete para que os seguidores opinassem sobre o assunto.



Na web, internautas comentaram o momento. “Ai como romantizaram o fato de ser corna”, ironizou uma. “A cara dela de apaixonada”, reparou outra. “Tá bom, qualquer coisa não nos avisa não…”, brincou uma terceira. “Fui obrigada a ir no perfil do Neymar, passar reto em todos stories, parar no último e votar NÃO”, enfatizou mais uma.



No vídeo, Neymar surge ao lado de Bruna e faz o pedido de forma descontraída: "Dá pra tu voltar a me seguir no Instagram, por favor?", ao que ela responde com humor: "Enquete!". O jogador segue a sugestão e lança a pergunta aos seus seguidores, oferecendo duas opções de resposta.



"E aí, ela volta a me seguir?", escreveu ele, com as opções de respostas: "Sim, a paz reinou" e "Não, vamos para rivalidade". Até o momento desta publicação, tudo indica que os fãs do ex-casal querem Bruna Biancardi aompanhando os posts do atleta. Isso porque 71% votou para que a modelo seguisse Neymar na rede social.