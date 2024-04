Paolla Oliveira revela que já teve dublê de perna - Reprodução/YouTube

Publicado 04/04/2024 21:29

Paolla Oliveira participou do podcast "PodPah", comandado por Igão e Mítico, nesta quinta-feira (4) e revelou que sofre com a pressão estética desde o início de sua carreira. Aos 41 anos, a atriz contou que já teve uma dublê de perna na gravação de comercial pois não achavam a sua "boa o suficiente".

A artista disse que vem recebendo muito apoio desde que começou a falar sobre pressão estética em suas redes sociais. "Tenho falado muito sobre o corpo, mas toda essa minha vida pregressa fala sobre essa inadequação. Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam. Era um comercial de absorvente".

De acordo com a artista, ela aceitava as situações porque estava "tentando sobreviver" no meio artístico. "Não tive tempo de ver as outras coisas, eu fui vendo o que dava. Eu precisava ser uma boa profissional", explicou.

"Fui deixando essas coisas, como minha coxa não ser boa e meu cabelo não ser bom, para depois. Só que esse depois me pegou muito", completou.