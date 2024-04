Fernanda Bande fala sobre ataques após deixar o BBB 24 - João Cotta/Rede Globo

Publicado 04/04/2024 21:01

Fernanda Bande chorou ao falar sobre os ataques que o filho Marcelo, que está no espectro autista, sofreu enquanto ela estava confinada no BBB 24. Após deixar o reality show, a ex-sister fez um balanço sobre sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil e como está lidando com os comentários negativos.

"Tem muita gente falando merda dele [do filho Marcelo]. Meu irmão, que cuida das minhas redes, não está me deixando ter acesso a esses comentários, mas as pessoas estão desejando mal para ele [chora]... desejando mal para mim, chamando ele de 'doente', falando que eu mereço uma criança 'doente' e isso tá me doendo muito!", disse Fernanda em entrevista à Marie Claire.

Apesar dos ataques nas redes sociais, Fernanda avalia a experiência como positiva por ajudá-la a mudar de vida. "Eu não estou entendendo o que é ser 'artista' e o que aconteceu, porque não fui lá pra ser isso, fui pela escolha de tentar ter uma vida melhor. E quando você me pergunta se valeu a pena, só posso te dizer agora que sim, por conta do que veio de bom"

"Quem julgou uma fala errada minha ainda se tornou uma minoria cruel, mas ainda uma minoria do que ganhei, do que estou descobrindo, do que estou querendo", completou.