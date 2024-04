Adriana Birolli no podcast "Papagaio Falante" - Reprodução/YouTube

Publicado 04/04/2024 18:28 | Atualizado 04/04/2024 18:37

Adriana Birolli participou do podcast "Papagaio Falante", apresentado por Renato Rabelo e Sergio Mallandro, e deu detalhes de sua participação na novela "Viver a Vida", exibida em 2009 pela TV Globo. A atriz recordou um climão que viveu com uma atriz veterana nos bastidores das gravações.

“Tinham muitas iniciantes, eram muitos atores começando nessa novela. A Lília Cabral é uma pessoa incrível, recebeu a gente de braços abertos, estava ali disposta e disponível a nos ajudar no que a gente não soubesse", iniciou a artista, que interpretou Isabel na trama.

No entanto, Birolli contou que não teve a mesma experiência positiva com outra veterana que está no elenco da novela. “É uma bobagem [briga de ego], porque o que é teu, é teu, ninguém leva. Teve uma atriz mais velha que queria causar, brigar com as mais novas, é que eu não dava muito espaço", relatou.

"Mas tinha uma [veterana] que entrava no carro com outras três atrizes super novas, e dizia: ‘Eu não quero ouvir um piu até chegar no Projac’“, revelou Adriana. “Elas dividiam carro, eu nunca entrei nesse carro. Se fosse eu nesse carro, eu falaria: ‘Se enxerga querida, pega um táxi’.

De acordo com a artista, ela chegou até a sofrer ameaças da atriz nos bastidores. “Ela me ameaçava, ela já chegou bem cedo na gravação, e ela disse: ‘Estou com vontade de dar na cara de alguém'”, completou.