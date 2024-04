Beatriz com biquíni de banana no BBB 24 - Reprodução/Globo

Beatriz com biquíni de banana no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 04/04/2024 15:44 | Atualizado 04/04/2024 15:57

Beatriz sofreu uma punição gravíssima no BBB 24 na tarde desta quinta-feira (4) por fazer roupas com cascas de bananas. A sister já havia recebido alerta da produção para não colocar cascas de frutas nas roupas.

Após ignorar a orientação, a participante perdeu 500 estalecas. Além disso, a produção do reality show da TV Globo também colocou a casa inteira no grupo Tá Com Nada.

"Atenção dona Beatriz, a senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupa com casca de frutas. A senhora vai receber uma punição gravíssima: menos 500 estalecas", disse o Big Boss.

ATENÇÃO! Beatriz recebeu punição gravíssima de menos 500 estalecas por fazer roupas com cascas de fruta #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/0LaXgp9Kvk — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024 Vale lembrar que essa semana Tadeu Schmidt fez um alerta ao vivo após Beatriz "cumprir promessa" e usar biquíni de casca de laranja. "Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica", iniciou o apresentador. Vale lembrar que essa semana Tadeu Schmidt fez um alerta ao vivo após Beatriz "cumprir promessa" e usar biquíni de casca de laranja. "Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica", iniciou o apresentador.

"Não é tão forte como o limão, mas, ainda assim, a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol", alertou Tadeu.