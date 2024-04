Jojo Todynho intimida influenciador e é acusada de homofobia - Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 21:57 | Atualizado 04/04/2024 23:17

O influenciador Alex Borges, conhecido como Jhoma, registrou um boletim de ocorrência contra Jojo Todynho nesta quinta-feira (4). De acordo com o rapaz, a apresentadora proferiu ofensas homofóbicas e ameaças.

“Ela cometeu dois crimes: ameaça e homofobia. Falei com o meu advogado, que pediu para eu me dirigir até à delegacia e fazer um boletim de ocorrência e aqui eu estou, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu ando por todo o Rio de Janeiro”, declarou em vídeo publicado no Instagram.

Na gravação, Jhoma exibe mensagens que recebeu da artista após o influencer citá-la em entrevista ao podcast Papo Flanko. “Continua usando o meu nome mesmo para querer aparecer, que quando a minha paciência se esgotar, vou jogar dois prints seus na net”, disse a artista na conversa.

“Está sombreado para não dar tempo de você apagar, mas eu sei para quem você mandou. Se eu precisar botar na internet, eu vou botar com a foto da pessoa”, continuou a cantora em áudio. “Não é legal um varão ungido de Deus reagindo com palminha, com foguinho e coração foto de outro varão. É… há mistério aí, não é Jhoma!?”.

“Tenha vigilância, varão! Eu não tenho nada a perder. Já você, é pré-candidato e não pode estar envolvido em escândalos”, acrescenta ela. “Eu acho que isso é até um recado divino para você: fica quietinho na sua! Porque você não vai gostar nada de conhecer o meu lado, que eu não gosto nem de mostrar. Se você quiser se aparecer na internet, vai ficar feio para você”, completou.