Vincent Martella, o Greg em "Todo Mundo Odeia o Chris", ganha apoio de fãs brasileiros - Reprodução/Instagram

Vincent Martella, o Greg em "Todo Mundo Odeia o Chris", ganha apoio de fãs brasileirosReprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 16:29 | Atualizado 04/04/2024 16:52

Vincent Martella, o ator que interpretou o Greg em “Todo Mundo Odeia o Chris”, ultrapassou o número de seguidores do protagonista da série, Tyler James Williams, no Instagram. Essa semana, os brasileiros se mobilizaram em uma campanha para retribuir o carinho do artista com o país.

O mutirão foi criado por fãs brasileiros com a intenção de retribuir o carinho do ator com o Brasil, que publicou uma foto em seu perfil usando uma camiseta com a seguinte frase: “Eu sou famoso no Brasil”.

Além disso, Vincent também viralizou ao publicar um vídeo reagindo a uma de suas cenas em português em “Todo Mundo Odeia o Chris” e elogiou o trabalho do dublador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vincent Martella (@thevincentmartella)

Com isso, o público brasileiro se mobilizou para que ele ultrapassasse o número de seguidores de Tyler no Instagram. Em pouco mais de 48 horas, Martella ganhou mais de 2 milhões de seguidores.

Vale lembrar que o ator Tyler James Williams, que interpretou o Chris na série, já fez críticas publicamente ao público brasileiro. De acordo com o artista, ele não conseguia usar suas redes sociais normalmente pois os comentários estavam sempre lotados de brasileiros citando frases populares da série.