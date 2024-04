Deborah Secco e Hugo Moura - Reprodução / Instagram

Deborah Secco e Hugo Moura Reprodução / Instagram

Publicado 04/04/2024 12:03 | Atualizado 04/04/2024 12:12

De acordo com informações confirmadas pela equipe de Deborah Secco, o casamento de seis anos da atriz com Hugo Moura chegou ao fim. Após a notícia da separação vir à tona, o ator compartilhou uma indireta em suas redes sociais, refletindo sobre a "irrelevância".

Hugo Moura não falou diretamente sobre o fim de seu casamento com a famosa. Porém, em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma publicação com mensagem enigmática. "Nunca subestime o poder da sua irrelevância", diz o post divulgado pelo ator.



Devido ao momento escolhido para compartilhar a mensagem, o post foi tomado por internautas como suposta indireta sobre seus sentimentos após o término. O casal, que estava junto desde 2015 e tem uma filha, Maria Flor, de 8 anos, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.



A equipe de Deborah Secco comunicou que a separação ocorre há alguns meses e está sendo conduzida de maneira discreta. A não menção ao assunto publicamente se deve em respeito à privacidade de Hugo Moura, que não é uma figura pública, e em consideração à filha do casal. Ambos continuam amigos e mantêm uma boa relação.