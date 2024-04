Web cobra postura de Militão após vídeo polêmico: 'Expulsou a outra?' - Foto: Reprodução

Web cobra postura de Militão após vídeo polêmico: 'Expulsou a outra?'Foto: Reprodução

Publicado 04/04/2024 10:19

Um vídeo envolvendo a família de Éder Militão vem circulando pelas redes sociais, gerando intensa repercussão. Na gravação, Cecília, filha do jogador com Karoline Lima, é repreendida por outra mulher. Na web, especulações atribuíram a voz à suposta affair do atleta, Tainá Castro. Porém, apesar dos rumores e cobranças, o craque não se pronunciou sobre o caso.



Em meio às críticas, internautas questionam a postura de Militão diante da situação. Muitos demonstram desconforto com sua passividade, enquanto a polêmica ganha cada vez mais espaço nas redes sociais. Vale destacar que Karoline Lima, a mãe da criança, já se posicionou sobre o caso. Inclusive, a influencer disse que Éder Militão era o responsável por Cecília no momento e que espera uma atitude do atleta.



“Ele [Militão] sempre se cala, a Karol sempre é julgada. E o que me incomoda é que ela, [Tainá], também é mãe. Como consegue tratar o filho dos outros dessa forma?”, perguntou um internauta. “A culpa disso tudo é dele, ele que deu essa liberdade para a ficante fazer isso. Ele não é bobo. Quer atingir a Karol usando a própria filha, sem um pingo de remorso!”, detonou outra.



“Me surpreende demais ver alguém esperando algo do Militão. Basta puxar o relatório de como ele foi na gravidez e até pouco tempo antes da Karol limpar a imagem dele e do nada a internet tratar ele como paizão só por causa de foto no Instagram”, recordou mais uma seguidora.



Em meio a polêmica, o jogador chegou a compartilhar uma publicação nas redes sociais. Internautas logo inundaram os comentários com questionamentos relacionados à Cecília. “E aí, quem gritou com nossa rainha?”, perguntou uma internauta. “Já expulsou a outra lá da sua casa? Ninguém grita com a nossa queen”, afirmou outra. “Nao queremos ninguem gritando com a nossa rainha. Faca o favor de resolver isso”, solicitou mais um.