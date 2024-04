Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, revela que pai passará por cirurgia no crânio - Reprodução/Instagram

Isabella Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, baixista do Ultraje a Rigor conhecido como Mingau, revelou que o músico passará por uma cirurgia no crânio em breve. O artista foi baleado na cabeça em setembro do ano passado.

"Graças a Deus o quadro dele é estável, por isso deverá se submeter a uma cranioplastia nas próximas semanas para colocar uma prótese na área do osso que foi destruída pelo ferimento e para o tratamento. Depois disso, irá para uma clínica de reabilitação e os prognósticos são bons", informou.

Nas redes sociais, Isabella também falou sobre a vaquinha online criada pela família para ajudar nos custos do tratamento de Mingau. De acordo com a jovem, a família adquiriu uma dívida milionária. "Quero aproveitar também pra explicar às pessoas por que pedimos ajuda e o que está sendo feito: Quando tudo aconteceu, meu pai foi atendido pelo SUS, onde não tinha neurocirurgião, então ele precisou ser transferido para um hospital autorizado pelo convênio. Dá para imaginar a angústia em que a gente estava com meu pai entre a vida e a morte?", relatou.

"Quem iria pensar em conferir se os médicos trazidos por um amigo dele não eram credenciados pelo convênio? Pois foi assim... a família só soube dois meses depois que teria honorários médicos a pagar, uma conta que chegou a R$ 300 mil", explicou.

"Os amigos mais próximos acompanharam tudo, sugeriram a vakinha e organizaram o show no Teatro Bradesco. Em quatro meses, essa conta foi quitada. O que mais for arrecadado irá custear a terceira cirurgia, tanto a prótese quanto a equipe médica que o acompanha. Simplesmente não dá para mudar de time, afinal foram esses neurologistas que salvaram a vida do meu pai, e conhecem mais do que ninguém o seu cérebro. E o tratamento de reabilitação que, segundo os médicos, deverá durar muito tempo", completou ela.

Sobre o caso

O baixista Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado, enquanto dirigia. O suspeito pelo disparo foi preso pela polícia no bairro Ilha das Coroas após uma denúncia anônima.