Carlinhos Maia é detonado por filmar funcionárias limpando coqueiro sem equipamento de proteçãoReprodução/Instagram

Publicado 03/04/2024 16:57

O influencer Carlinhos Maia foi alvo de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo nos stories do Instagram de suas funcionárias limpando o topo de um coqueiro sem equipamento de segurança.

No vídeo compartilhado na web pelo influencer, uma funcionária aparece se equilibrando em um muro e segurando a mão da outra mulher enquanto passa pano no topo de um coqueiro.

A cena foi registrada no jardim da mansão do humorista, localizada em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo. "Isso, não quero ver ninguém parado, não. Limpando os coqueiros, depois passa para o próximo e assim vai", declarou Carlinhos enquanto filmava as faxineiras.

O vídeo viralizou nas redes sociais e o humorista foi alvo de críticas. Nesta quarta-feira (3), Carlinhos Maia se pronunciou sobre o caso. "Será que alguém em sã consciência LIMPA COQUEIRO? Esse povo não me assiste, não entende as nossas 'sátiras' mas é isso. Vamos continuar brincando SEMPRE", declarou.