Anderson Leonardo - Reprodução / Instagram

Publicado 03/04/2024 15:22

O Hospital Unimed-Rio emitiu um novo boletim médico do estado de saúde de Anderson Leonardo, vocalista no grupo de pagode Molejo. Nesta quarta-feira (3), a equipe informou a melhora no quadro de saúde do cantor.

O diretor médico Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis comunicou que o artista foi retirado do oxigênio e já pode se alimentar novamente.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira segue em tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral", diz a nota.

Vale lembrar que o estado de saúde do cantor se agravou e ele precisou voltar a ser internado no dia 24 de fevereiro. Anderson Leonardo trata um câncer na região inguinal desde 2022.