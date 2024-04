Eliana - Reprodução/Instagram

ElianaReprodução/Instagram

Publicado 03/04/2024 10:51

Na última segunda-feira (1º), Eliana surpreendeu ao anunciar o encerramento de seu contrato de 15 anos com o SBT. Na ocasião, a loira levantou especulações sobre os motivos de sua saída. Os rumores apontam para supostos desentendimentos com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Porém, a emissora desmentiu os boatos.

Apesar das fofocas, em breve entrevista com a revista CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT esclareceu a repercussão negativa. Segundo a emissora, as informações sobre desavenças entre Eliana e Patrícia não procedem. Inclusive, tudo indica que, nos bastidores, as duas sempre mantinham uma boa relação, contrariando rumores.

Questionado sobre qual será a atração e apresentador(a) que deve substituir Eliana, o SBT afirmou que tem até junho para definir a nova grade de domingo. Na ocasião, a emissora deverá anunciar o sucessor(a) da loira. Enquanto isso, a famosa retoma as gravações de seu programa após uma breve pausa para viajar com a família.

Após conquistar o público durante sua longa trajetória na emissora, Eliana parte para novos desafios profissionais. Porém, mantém seu compromisso com o SBT até o fim do contrato, que será em junho de 2024. Porém, embora sua saída do canal de Silvio Santos seja certa, o próximo passo profissional da famosa é um mistério.