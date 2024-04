Rodriguinho surpreende visitando Pitel: 'Achei que tinha me bloqueado' - Foto: Reprodução

Rodriguinho surpreende visitando Pitel: 'Achei que tinha me bloqueado' Foto: Reprodução

Publicado 03/04/2024 09:44 | Atualizado 03/04/2024 09:45

Eliminada do BBB 24, Giovanna Pitel recebeu uma surpresa emocionante durante a madrugada desta quarta-feira (3): a visita de Rodriguinho. O pagodeiro foi um de seus maiores aliados no reality show. Assim, o cantor resolveu encontrá-la no hotel onde ela estava hospedada.



O encontro foi compartilhado com os seguidores de Pitel no Instagram, onde um vídeo mostra a alagoana abraçando Rodriguinho, emocionada. "Achei que você tinha me bloqueado", brincou a ex-sister, arrancando risos do pagodeiro.



Rodriguinho estava acompanhado da esposa, Bruna Amaral, que também recebeu o carinho de Pitel. Nas redes sociais, o cantor aproveitou o momento para declarar seu afeto pela amiga: "Como é bom poder te dar esse abraço! Seja bem-vinda. Você foi um presente que eu ganhei e vou levar para a vida", escreveu.



No perfil de Pitel no Instagram, também foi destacada a relação especial entre os dois: "Foi lindo esse reencontro. É linda e genuína a relação de pai e filha que eles têm, é leve de acompanhar. E tivemos sim, muitos, muitos puxões de orelha da Pitel no Rodriguinho", destacaram os ADMs da ex-sister.