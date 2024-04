Bianca Bin fala sobre ter se afastado da TV - Reprodução/Instagram

Publicado 02/04/2024 19:23

Bianca Bin se pronunciou sobre os rumores de que não gosta de trabalhar. De acordo com a atriz, ela foi rotulada de "preguiçosa" por algumas pessoas após ter se afastado das novelas por um período.

Em uma participação no podcast "Embrulha Sem Roteiro", a artista explicou que recusou projetos na telinha para sair da zona de conforto e se desafiar no teatro. "As pessoas acham que eu sou preguiçosa, que não gosto de trabalhar, porque eu vivo recusando novelas", iniciou ela.

"Não é sobre isso, é sobre querer diversificar um pouco. Eu fiquei dez anos fazendo novela, numa alta produtividade, alta demanda, e protagonista. Gravava seis dias, descansava um, e nesse um, decorava 50 páginas de texto. A cabeça não para", explicou.

A artista de 33 anos passou cinco anos afastada da TV e gravou uma breve participação na novela "Terra e Paixão", da TV Globo, que foi exibida no ano passado. "Senti essa necessidade de sair dessa zona de conforto, me aventurar e diversificar no teatro".

"O teatro sempre foi minha paixão, eu comecei a fazer querendo tá no palco e de repente o audiovisual me pegou. Sou muito grata, jamais vou cuspir nesse prato, construí minha carreira ali. Sinto que estava ficando esgotada dessa demanda de TV", completou.