Larissa Manoela fala sobre assumir a gestão da própria carreira - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela fala sobre assumir a gestão da própria carreiraReprodução/Instagram

Publicado 02/04/2024 16:15

A atriz Larissa Manoela, de 23 anos, passou a assumir a gestão de sua própria carreira após romper as relações com os pais. Nesta nova fase de sua vida profissional, a artista revelou que sempre sonhou em assumir o controle dos próprios negócios.

"Sempre foi um sonho ocupar esse lugar, porque sou muito interessada pelo que acontece nesse universo dos negócios. Para mim, foi uma imersão, o que demanda tempo e é muito desafiador, mas não tenho vergonha de perguntar para aprender e expandir meu campo de visão", declarou em entrevista ao Universa, do Uol.

De acordo com a artista, ela agora lê todos seus contratos antes de assinar e conta com a ajuda de sua equipe na hora de tomar decisões importantes. "Gosto muito de ouvir a opinião de todos antes de formar a minha. Tenho uma posição de muita responsabilidade e preciso ter esse conhecimento para ocupá-la. Mas sempre me coloco em uma posição de igual para igual com todos, porque acredito que não somos nada sem uma equipe. Gosto de trocar com o meu time e entender o que eles pensam, se estão felizes...", acrescentou.

"Delego muitas demandas também, porque o meio artístico me consome bastante, mas é o que mais amo fazer. Adoro estar em frente às câmeras ou no palco. E agora gosto de saber o que rola por trás de tudo isso", afirmou. "Leio todos os meus contratos, assino tudo, posto nas minhas próprias redes sociais, faço minhas legendas, escolho as fotos. E tudo de maneira muito especial. Vejo que o reconhecimento que recebo é um esforço do trabalho em equipe".

Ainda assim, Larissa afirma que já duvidou de sua capacidade de estar à frente de seus negócios. “Às vezes, tudo o que precisamos é respirar fundo, enxugar as lágrimas e entender o que está rolando. Nada vai cair do céu”, disse ela. "Sair da nossa zona de conforto mexe com a gente e você vai carregar todas as feridas, mas elas vão cicatrizar. E você vai lembrar daquela marca como algo que já passou. A dor transforma".