Após eliminação, Fernanda investe em série de procedimentos estéticos Foto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 12:34 | Atualizado 02/04/2024 12:43

Fernanda Bande, recém-saída do BBB 24, surpreendeu ao realizar um combo de procedimentos estéticos poucas horas após deixar o reality show. Segundo profissional da área, a confeiteira investiu em processos que prometem promover uma aparência mais jovem, uniformizando a pele, entre outros benefícios.



Em entrevista à CARAS Brasil, a esteticista Cecília Souza detalhou os processos, que podem variar de R$ 8.000,00 a R$ 12.000,00. "Os tratamentos Flow Sensory, Flow Up, Flow Design, Pump Lips e Shine Face tem por objetivo a uniformização da pele por diversos mecanismos de ação fisiológica”, iniciou a profissional.



A esteticista explicou que as intervenções foram superficiais. "Os procedimentos são minimamente invasivos pois são tratamentos estéticos que tem alcance mínimoe que não demandam da realização de grandes cortes, nem internação, muito embora alguns cuidados são cruciais para o sucesso estético", ponderou.



Ressaltando a importância de seguir as recomendações pós-procedimento, a profissional enfatizou que é necessário cuidar para evitar surpresas desagradáveis na recuperação. Ela destaca que, embora sejam procedimentos discretos, exigem atenção para garantir os resultados desejados.



Por fim, Cecília revelou que o público que mais busca por esses tratamentos são mulheres com mais de 30 anos. "Aquelas que são autenticas e vaidosas, que buscam melhorar sua aparência a cada dia realçando a beleza sem grandes modificações", detalhou. Fernanda, aos 32 anos, é um exemplo desse público.