Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 02/04/2024 10:29

Luana Piovani surgiu nas redes sociais para dividir com os seguidores alguns momentos marcantes da festa de aniversário de 12 anos de seu filho. Dom, fruto do relacionamento da atriz com Pedro Scooby, ficou mais velho na última semana, completando 12 anos. Recentemente ela reclamou da ausência do pai no evento.



A atriz revelou que a comemoração aconteceu em um local com trampolins e espaço para as crianças brincarem. "Sempre fazemos em casa, mas tava uma chuva e uma ventania ‘de efeitos especiais’ (risos). Quinze amigos, trampolins, futebol”, detalhou ela, revelando que as crianças se alternavam para jogar.



“Fissurados” com tantas atrações da festa de aniversários, Luana Piovani contou que os amigos de Dom aproveitaram “escaladas, pizza, bolo e brigadeiro”. “Festão, poxa", enfatizou a artista. Em suas redes sociais, a famosa destacou a felicidade de seu filho e a emoção materna.



"Meu primogênito feliz, eu feliz, assim que mãe faz a conta. Foi um animadíssimo aniversário, do jeito que meu Domzucão queria. Doze anos, meu menino cresceu! Quanto orgulho!! Foi lindo e sempre será", enfatizou a ex-mulher de Pedro Scooby, supostamente dando um tempo das discussões e polêmicas.



Vale lembrar que, antes de compartilhar a celebração, Luana Piovani desabafou sobre a falta de ajuda do ex-marido no evento. "Esperei o outro responsável chegar para ficar com as crianças, assim me organizei. [... Ele] chega na véspera do aniversário, não vai produzir festa nenhuma, mas tudo bem", reclamou ela.