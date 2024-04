Lore Improta cancela compromissos após filha ficar doente - Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2024 19:28

Lore Improta cancelou todos os compromissos de sua agenda nesta segunda-feira (1º), após sua filha, Liz, de 2 anos, acordar doente. Nos stories do Instagram, a artista explicou o motivo de ter ficado "sumida" das redes sociais.

"Ela tava meio dodói e mamãe largou tudo hoje pra ficar de chamego", escreveu Lore ao surgir agarradinha com Liz, fruto de seu casamento com Léo Santana.

"Mamãe hoje ficou sumidinha porque ficou hoje com Liz", declarou a influencer enquanto conversava com a filha. Confira abaixo:

No último domingo, Lore abriu uma galeria de fotos no Instagram e mostrou a família reunida para comemorar a Páscoa, com direito a caça aos ovos. "Que seja um domingo abençoado para todos nós! Feliz Páscoa", escreveu.