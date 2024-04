Alexandre Correa se revolta com repórter ao ser questionado sobre agressão - Reprodução/YouTube

Publicado 01/04/2024 17:40 | Atualizado 01/04/2024 18:30

O ex-marido de Ana Hickmann participou nesta segunda-feira (1º) do programa "Ronda do Povão", da TV Meio Norte, de Teresina, no Piauí, e se incomodou ao ser questionado sobre o processo de agressão contra a apresentadora.

No programa, a jornalista Suyane Pessoa questionou Alexandre Correa sobre ele se colocar como vítima durante as entrevistas sobre o caso e se acredita que a forma como tem lidado com a separação é um bom exemplo para o filho, Alezinho, 10 anos.

"A minha impressão como mulher é que você sempre em todas essas entrevistas como vítima, se colocando como vítima. Em nenhum momento a gente viu um pedido de desculpas, nem para seu filho e nem para todas as mulheres [...] E outra coisa, você sempre fala também sobre o Alezinho, como um verdadeiro paizão, que não quer que ele tenha relações com Edu Guedes e já falou sobre alienação parental. É esse o exemplo que você acha correto para dar para seu filho, de um homem que já bateu na esposa frente na dele, que já chamou a mãe de alcoólatra para todo o Brasil?”, perguntou.

"A sua colega está mal informada. Não bati na Ana Hickmann. Vou ignorar essa bobagem que ela falou para a gente ficar de boa. Sou vítima de uma premeditação", afirmou o empresário.

Após a exibição da entrevista, Alexandre Correa se pronunciou sobre a pergunta feita pela jornalista. "Acabou a entrevista. Difícil. A última pergunta, da colega do Erlan, ela fez quatro acusações na pergunta e foi na onda do Léo Dias, de sair acusando sem ter delicadeza de olhar os fatos", disparou.

"Me chamou de agressor, me acusou de alienação parental, e precisei subir o tom para menina ficar no lugar dela. Mas a vida é assim. Vim, não para ser tratado com carinho, mas para ser arguido e questionado. Para contar minha verdade", completou.