Ana Paula Siebert relata perrengue após esquecer celular na Disney - Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2024 15:24 | Atualizado 01/04/2024 15:26

Ana Paula Siebert passou por um perrengue após esquecer seu celular na montanha-russa dos Sete Anões, na Disney. Nesta segunda-feira (1º), a mulher de Roberto Justus contou aos seguidores como conseguiu recuperar o aparelho.

De acordo com a influenciadora digital, o celular foi encontrado pela equipe de limpeza do parque de diversões de Orlando, nos Estados Unidos. “Vou resumir a história do celular! Eu saí do parque e, no carro, percebi que estava sem meu celular. [Usei o aplicativo] buscar iPhone e ele tinha ficado na montanha-russa dos Sete Anões", narrou.

"Não podia voltar, porque tínhamos que decolar de volta para Miami… Na madrugada, a equipe de limpeza achou e hoje recebi ele de volta (mandei buscar!)”, completou a influencer.

Mais cedo, Ana Paula Siebert também abriu um álbum de fotos no Magic Kingdom, em Orlando, e posou em frente ao castelo da Cinderela ao lado da filha, Vicky. "Sempre que chego na Disney me emociono, em especial no castelo, era um sonho de criança… que na época não realizei, depois fui muitas vezes, todas inesquecíveis", escreveu.

"Mas estar aqui com a Vicky é diferente. É como me sentir de novo criança realizando um sonho antigo… ela ama, sorri e esse sorriso pra mim é a memória mais valiosa que existe. Eu adoro levar ela em programas de criança de verdade, vocês sabem (risos) e eu me divirto junto! Minha melhor amiga! Que dia especial", concluiu.