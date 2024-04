Após acusar ex-marido, Letícia Birkheuer reflete sobre violência doméstica - Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 12:53 | Atualizado 01/04/2024 12:54

Letícia Birkheue compartilhou uma publicação impactante sobre os efeitos da violência doméstica na infância. A atriz utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (1) para destacar a importância de discutir o tema após sua recente denúncia contra o ex-marido.



A artista repostou um texto da psicóloga Sailin Vieira, enfatizando como os filhos podem ser afetados ao testemunhar agressões contra a mãe. "Presenciar violência doméstica está entre as experiências adversas na infância geradora de traumas. Se você desrespeitar, machucar, humilhar, xingar a mãe de seus filhos, você os sujeitará a traumas”, afirmou.



A reflexão também abordou que as crianças observam e sentem tudo. “Os filhos que presenciam as inúmeras violências praticadas pelo agressor podem desenvolver traumas ao longo do tempo com sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dependência química, problemas de relacionamento”, declarou a psicóloga.



Assim, o texto ponderou consequências para os filhos. “Eles também correm risco de ter prejuízos cognitivos, como distúrbios na aprendizagem. Testemunhar a angústia da mãe durante os maus-tratos torna-se uma lembrança duradoura. A mãe é o vínculo afetivo inicial, e presenciar seu sofrimento, sentir seu desamparo e não poder ajudar é profundamente traumático", continuou.



Vale lembrar que a famosa acusou o ex-marido, Alexandre Furmanovich, de agredi-la durante seu casamento. Assim, a postagem de Letícia vem no dia seguinte à sua denúncia pública contra o empresário, com quem tem um filho. Nas redes sociais, a atriz expôs ter sido vítima de violência doméstica.