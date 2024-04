MC Mirella cita casamento de Lucas Buda e web reage: 'Maior corna' - Foto: Reprodução

MC Mirella cita casamento de Lucas Buda e web reage: 'Maior corna' Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 11:28

MC Mirella surgiu nas redes sociais para declarar o seu #ForaPitel, pedindo saída da sister do BBB 24. Mas a mensagem da cantora deu o que falar, uma vez que ela citou o término do casamento de Lucas Buda, amigo da alagoana, devido a suposta traição. A fala da funkeira rendeu na web, ganhando até uma resposta debochada de Pocah.



“Fora Pitel! Vem ver o que aconteceu com o casamento do teu amigo aqui fora”, declarou a MC em relação ao fim da união entre Camila Moura e Lucas Buda. Pocah logo rebateu: “Oh amiga as vezes tu pede né”, ironizou ela. A própria cantora foi traída durante uma edição de A Fazenda e perdoou Dynho Alves, com quem tem uma filha.



Na web, internautas comentaram a reação da cantora. “Traduz, tá em corno”, brincou uma seguidora. “De chifre Mirella entende”, ponderou outra. “Silêncio, gente! A maior corna mansa está falando”, detonou uma terceira. “A chifruda falando da corna”, ironizou mais uma.



Ainda assim, alguns defenderam a MC e a saída de Pitel. “Tô com a Mirela”, garantiu uma usuária. Mulher vai cuidar da sua filha pequena, para de arranjar treta”, escreveu outra. “Mirella macetou, Pocah querendo ser lembrada a todo custo”, apontou mais uma.