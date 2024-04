Jojo Todynho se pronuncia após polêmica e nega agressão: 'Desocupada' - Foto: Reprodução

Jojo Todynho se pronuncia após polêmica e nega agressão: 'Desocupada'Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 09:14

Jojo Todynho fez uma comparação inusitada em suas redes sociais. A cantora revelou se identificar com a lendária atriz Dercy Gonçalves. Nesta segunda-feira (1), a funkeira destacou sua personalidade sem papas na língua, comparando-se à icônica artista.

Em seu perfil no Instagram, ela refletiu: "Estava aqui assistindo aos vídeos da Dercy Gonçalves. Eu sou muito parecida com ela, meu Deus! A Dercy pintava, e o povo tirava ela para doida. Só que eu tenho alma de Dercy com 27 [anos]”, ponderou a ex-Fazenda.

“Quando eu chegar à idade dela [Dercy], vão me internar, certeza. Se eu estiver lúdica, vou estar hablando à beça", contou Jojo Todynho. A famosa também comentou como se sente vivendo em sua mansão. "Minhas amigas falam 'você é maluca de morar naquela casa sozinha'. Sozinha, não. Moramos eu e Deus

Em seguida, ela revelou sua vontade de ser mãe em breve. “Quando acabar a obra, meus cachorros voltam. Moramos eu, Deus e meus cachorros. E, em nome de Jesus, em breve, meu filhote. Não tem nem grilo para perturbar", ironizou a cantora.