Enquanto a Justiça não consegue localizar a ex-namorada de Douglas Sampaio, a atriz Jennifer Oliveira, para cobrar o valor que ela teria que pagar após perder processo contra o ator. A artista deve indenização ao famoso devido à falsa acusação de violência doméstica. Ainda assim, mesmo após ser inocentado, Douglas agora enfrenta um novo processo movido por Jennifer.

Após ser derrotada na Justiça, Jennifer Oliveira ressurge para batalhar mais uma vez contra o ex-namorado. O motivo da ação seria o fato do ator ter oferecido uma recompensa de R$ 1 mil para quem encontrasse seu endereço para que ela fosse localizada pela Justiça. Ela também alega danos morais devido à exposição e difamação por parte do ex-namorado.

Segundo informações do colunista Peterson Renato, Jennifer pede uma indenização “urgente” de R$ 15 mil. A atriz também solicitou a remoção imediata de vídeos nas redes sociais que, de acordo com a sua defesa, são ofensivos para a artista, atingindo sua honra e imagem. A ação movida pela artista totaliza R$ 26 mil.

Vale destacar que a polêmica entre Douglas Sampaio e Jennifer Oliveira continua mesmo após a absolvição do ator no caso de suposta violência doméstica. Enquanto a atriz busca compensação por danos morais, o ator de “DNA do Crime” alega não ter recebido ainda a indenização da artista, determinada pela Justiça.