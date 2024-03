Flora Matos aconselha Ludmilla a parar de 'copiar' Beyoncé e web reage - Foto: Reprodução

Flora Matos aconselha Ludmilla a parar de 'copiar' Beyoncé e web reageFoto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 16:10

A cantora Flora Matos gerou uma pequena polêmica nas redes sociais ao aconselhar Ludmilla a encontrar seu próprio estilo, em vez de seguir se inspirando em Beyoncé e outros famosos. As falas da artista deram o que falar entre os internautas, dando a entender que a pagodeira está copiando a diva do pop.



Em comentário no Instagram, Flora foi direta: “Se eu pudesse dar um conselho eu diria: mona, procure encontrar seu próprio estilo, faça a diferença. Copiar a Beyoncé não vai te transformar na Beyoncé e nem te trazer o algum conceito”, começou ela.



Além disso,a cantora teria criticado a postura da funkeira. "’Homenagear’ a Beyoncé não anula o fato de que você usa outras artistas de referência, mas esconde, não fala sobre.Tenta criar rivalidade disfarçada de convite amigável, chama as pessoas pra cantar no seu show e não paga nem um real, mas ostenta milhões que investe em estrutura de palco”, continuou ela, sugerindo uma “boa terapia”.



A repercussão das palavras da artista dividiu opiniões entre os internautas. “Flora Matos é muito amargurada, sempre procura um motivo pra falar coisas negativas sobre outras cantoras”, apontou uma usuária. “A inveja dela tá aFlorada”, brincou outro. “Só li verdades, a mona nitidamente competindo "em silêncio" com a Anitta”, ponderou mais um, dessa vez defendendo a artista.