Rapper americana detona Anitta por causa de Ludmila: ?Puro lixo? - Foto: Reprodução

Rapper americana detona Anitta por causa de Ludmila: ?Puro lixo?Foto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 12:30

Azealia Banks não esconde sua opinião sobre o trabalho de Anitta e, nesta sexta-feira (29), a rapper voltou a atacar a cantora brasileira. Dessa vez, ela fez questão de questionar o sucesso internacional da diva. Para ela, Ludmilla é quem deveria ocupar um espaço maior no mercado musical fora do Brasil.

Expressando sua frustração, Banks mencionou a entrada de Anitta no mercado internacional antes de Ludmilla, a quem aparentemente ela admira. "Como vocês permitem que Anitta entre antes da minha Ludmilla? Ludmilla é incrível. Ah, o maldito colorismo no Brasil me deixa doente", disparou a rapper.

Utilizando sua conta no X, Azealia Banks continuou seus ataques, direcionando críticas à Anitta e até insinuando que ela teria obtido sucesso através de meios questionáveis. "Como vocês permitiram a Anitta entrar no reggaeton? Quem ela precisou chupar? Ela é puro lixo. Meu Deus… Anitta e aquela porra de nariz do Jackson 5", desabafou.

Vale destacar que não é a primeira vez que Azealia Banks deixou clara a sua rixa com Anitta. Na verdade, esse é o primeiro pronunciamento da rapper contra a cantora em que ela realmente admitiu o sucesso da diva. Neymar também já foi alvo de comentários maldosos da cantora, assim como os brasileiros em si.