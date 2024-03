Wanessa Camargo - Reprodução / TV Globo

Publicado 30/03/2024 10:38

Nesta sexta-feira (29/3), Wanessa Camargo pôs fim aos boatos que circulavam sobre sua suposta internação em uma clínica psiquiátrica. A cantora, através dos seus stories do Instagram, fez questão de esclarecer a situação e negou veementemente a informação.

"Infelizmente, venho aqui porque a história de que estou internada é tão irresponsável que preciso desmentir. Então, é isso: não é verdade", declarou a artista. Além disso, os rumores também sugeriam que Wanessa estaria em busca de um retiro espiritual, algo que ela também negou categoricamente.

Por meio de sua conta no X, antigo Twitter, Wanessa reiterou as afirmações: "Passando para desmentir a fake news sobre ajuda psiquiátrica e visita a retiro espiritual. Sigo em casa com minha família e aproveitando o feriado. Feliz Páscoa a todos", desejou a ex-sister, sem prolongar os rumores.

Recentemente, a cantora apagou um vídeo onde assumia ter cometido "racismo estrutural" durante sua participação no BBB24. Apesar das polêmicas, Wanessa demonstrou autoconfiança em suas redes sociais, reforçando a importância de se manter fiel a si mesmo e não se abalar com as críticas alheias.