Em meio a viagem, Rico Melquiades e Matheus Freire anunciam término Foto: Reprodução

Publicado 29/03/2024 14:27 | Atualizado 29/03/2024 14:28

Rico Melquiades surpreendeu os seguidores ao anunciar que reatou o relacionamento com Matheus Freire. De forma descontraída, a dupla de famosos revelou a novidade nas redes sociais. Os influenciadores até brincaram com a situação e divertiram os internautas.



Por meio da sua conta no Instagram, foi Matheus Freire quem revelou a notícia. “Tira casaco, bota casaco! Dane-se, a vida é nossa!”, começou ele. Um pouco depois, ele compatilhou registros de uma viagem do casal para Paris. “Era pra ter postado essas novas (risos). Enfim, voltamos! E, ai, que preguiça de conhecer gente nova!”, brincou.



Vale destacar que o influenciador fez questão de bloquear comentários na publicação, deixando claro que sua vida não é uma novela! Já Rico, que está se recuperando de procedimentos estéticos, também se pronunciou. Ao som da música "Preguiça De Conhecer Gente Nova", de Simone Mendes, o ex-Fazendo compartilhou a publicação.



Em outra postagem, Rico brincou com a situação e estabeleceu: “A meta é ultrapassar Maiara e Fernando [que terminaram e reataram 13 vezes]. ‘Bota casaco, tira casaco’. Voltamos”, disse ele, divertindo os fãs. O anúncio marca uma reviravolta do casal, que já havia passado por outras separações no passado.