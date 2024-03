Juju Salimeni abre o jogo sobre treta com Nicole Bahls: 'Imaturidade' - Foto: Reprodução

Juju Salimeni abre o jogo sobre treta com Nicole Bahls: 'Imaturidade' Foto: Reprodução

Publicado 29/03/2024 12:45

Juju Salimeni reavivou a polêmica envolvendo sua antiga desavença com Nicole Bahls ao participar do podcast Bagaceira Chique. Durante o papo com Luciana Gimenez, a modelo e influenciadora fitness abordou o assunto. Assim, atribuindo a treta entre elas devido a suposta imaturidade da época.

Questionada sobre a briga pela apresentadora, Juju refletiu sobre o passado. “A gente teve [problema] na época. Eram duas meninas, tipo, 20 anos, 22 anos. Então, a gente acaba se importando com coisas que não têm a menor… Fala: ‘Gente, como a gente era besta, sabe?'”, iniciou a famosa.

Ela destacou a imaturidade que ambas possuíam na época. “[Pensava] ‘ah, porque ela está usando uma coisa ali que vai ficar igual a mim’, ou ‘está me copiando’. Era muito coisa de menininha. Então, assim, eu nem acho ruim porque é o que a gente sabia naquela época, a gente nem tinha maturidade”, afirmou.

A influenciadora também mencionou o ambiente competitivo em que trabalhavam. “E outra: meninas supernovas jogadas naquele meio tão grande, porque era imenso, era uma fama muito grande, era um programa nacional, que batia a Globo em audiência. Então, é muita coisa”, garantiu.

Por fim, Juju Salimeni concluiu que o tempo a fez enxergar o episódio como algo superado, característico de uma fase anterior de suas vidas. “Eu entendo que é o momento. E aí passa, as coisas evoluem e a gente fala: ‘gente, como eu era besta'”, encerrou a influenciadora fitness.