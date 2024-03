MC Loma e Mariely Santos admitem briga - Reprodução/Instagram

MC Loma e Mariely Santos admitem briga Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 21:00 | Atualizado 28/03/2024 21:00

MC Loma e Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, divertiram os fãs na manhã desta quinta-feira (28) ao admitirem de um jeito inusitado que haviam brigado e que a reconciliação já aconteceu.

Nos stories do Instagram, as influencers foram questionadas sobre o afastamento. "Ma, conta como foi voltar a falar com Pa? Amo ver vocês juntas e felizes", perguntou um internauta. "Normal gente (risos). A gente briga num dia e no outro a gente se ama.

As duas ainda publicaram um vídeo de pronunciamento para garantirem que já reataram a amizade. "Oi gente, passando aqui para dizer que estávamos brigadas, mas já nos resolvemos. Foi pau, foi bloqueio, foi discussão no Whatsapp e foi quase um UFC. Mas já nos resolvemos", declararam de forma sincronizada.

Nos comentários, os fãs se divertiram. "Elas tinham negado e agora veio a verdade", disse uma internauta. "Eu amo (risos)", declarou outro. "Amizade é isso, a gente briga, para de se falar, mas o amor fala mais alto e logo a gente volta a se falar", afirmou uma terceira.