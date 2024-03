Bruna Marquezine e Neymar marcaram presença no aniversário de Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 17:58

A presença de Neymar e Bruna Marquezine na festa de aniversário de 31 anos de Anitta, que aconteceu na última quarta-feira (27) em Miami, nos Estados Unidos, mexeu com os ânimos até dos amigos em comum do ex-casal.

De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, alguns convidados ficaram com receio de se aproximarem por muito tempo de Bruna e Neymar "para não se indispor com nenhum dos dois". O ex-casal também teria se evitado ao longo da festa. “Ela dançou a noite inteira, e parecia não se importar, já ele é notório o desconforto”, disse uma fonte.

Ainda segundo a colunista, Neymar teria passado grande parte da comemoração ao lado de Jade Picon. A proximidade entre os dois teria causado desconforto por Jade ser ex-namorada de João Guilherme.

Vale lembrar que em janeiro deste ano, Marquezine e João foram flagrados de mãos dadas em uma praia de Fernando de Noronha, aumentando os rumores de um affair.