Bebê a bordo? Mileide Mihaile vai às compras em loja de enxovais e desperta suspeitas - Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 14:32

A influenciadora Mileide Mihaile reservou um tempo para fazer compras durante suas férias em Orlando, nos Estados Unidos. Mas o local escolhido surpreendeu o público: a loja “Macro Baby”, conhecida por seus itens de enxoval. Sua visita ao estabelecimento gerou especulações sobre uma possível nova gestação.



Acompanhada do filho, Yudhy, fruto da relação com Wesley Safadão, e uma amiga, Mileide explorou os corredores da loja. No entanto, a ex-mulher de Wesley Safadão esclareceu que estava lá para escolher presentes para sua sobrinha. Ou seja, os rumores sobre uma gravidez da influencer não se confirmaram.



"Sempre que estou na cidade, faço questão de passar por aqui. Já comprei várias coisinhas para o Yudhy", revelou a produtora de conteúdo. Ela também deixou claro o quanto ama passear pela cidade norte-americana, que conquistou seu coração durante outras viagens.



Além de garantir os presentes para sua sobrinha, Mileide aproveitou a visita para personalizar uma lancheira com seu nome. A influenciadora também compartilhou uma foto de sua última visita à loja em 2018. "Olha a foto que eu achei", disse a ex de Wesley Safadão, exibindo o registro.