Namorando com Nicolas Prattes, Sabrina Sato homenageia ex-parceiro Foto: Reprodução

Publicado 28/03/2024 13:19 | Atualizado 28/03/2024 13:32

O ator e apresentador João Vicente de Castro acaba de completar 41 anos e recebeu uma linda homenagem de sua amiga e ex-namorada, Sabrina Sato. O ex-casal, que namorou entre 2013 e 2015, ainda compartilha uma bela amizade, repleta de admiração. Aliás, o famoso comentou sobre o assunto recentemente.



Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou dois registros ao lado de João Vicente, desejando-lhe tudo de melhor na nova fase. "Parabéns, João Vicente! Um novo ciclo de muito sucesso, saúde, amor e muita força para continuar trabalhando e se realizando cada vez mais! Comemore muito, você merece!", dedicou ela.



A famosa ainda destacou a importância do ator em sua vida e revelou que torce pela sua felicidade. "Você merece tudo de mais lindo dessa vida. Merece todo amor do mundo. Tô aqui sempre na sua torcida", garantiu Sabrina Sato, que agora vive um relacionamento com o ator Nicolas Prattes.



Além da ex-BBB, diversas celebridades parabenizaram João Vicente, incluindo Marcos Veras, Bianca Comparato, Otaviano Costa e Glória Pires. Recentemente, o ator disparou elogios à Sabrina Sato. "Você vê uma pessoa muito bem sucedida e [...] quando você a vê trabalhando, coisa que eu não tinha visto ainda, você vê uma pessoa com muito talento, que sabe muito fazer aquilo!", afirmou.