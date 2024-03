Letícia Spiller flerta com ex-marido após suposto affair com Nizam - Foto: Reprodução

Publicado 28/03/2024 09:52 | Atualizado 28/03/2024 10:10

Letícia Spiller causou alvoroço nas redes sociais ao deixar um comentário carinhoso na foto de seu ex-marido, Pablo Vares. O gesto da atriz chamou a atenção dos internautas, especialmente após supostamente viver um affair com o ex-BBB Nizam. Além disso, ela havia feito um elogio semelhante ao modelo.



Enquanto a atriz estava sendo vista em clima de romance com Nizam no festival Lollapalooza, seu ex-marido recebeu um elogio público dela. Em uma de suas publicações no Instagram, a artista chamou o músico de "lindo", ao que ele agradeceu com um emoji mandando beijo.



Vale destacar que, diante da repercussão do suposto affair entre a artista e o ex-BBB, Nizam chegou a emitir uma nota à imprensa sobre o assunto. Na ocasião, o modelo declarou que ambos estavam "sossegados e felizes", sem se ater a detalhes da relação. Além dele, Letícia Spiller chegou a postar uma possível indireta, basicamente declarando que não espera pela aprovação dos demais.



Assim, a atitude da atriz de elogiar o ex-marido gerou críticas por parte dos seguidores. “Mulher para com isso, tu tá ficando com aquele cara coisinha lá do bbb e vem aqui ficar iludindo o Pablo", disparou uma internauta. “Tu num tava com outro esses dias?”, perguntou outra. “Letícia e Pablo voltem por favor, nunca pedi nada a vocês”, desejou mais uma.