Samara Felippo exibe mansão que construiu com ex-marido e desabafa - Foto: Reprodução

Publicado 28/03/2024 09:28 | Atualizado 28/03/2024 09:34

Samara Felippo usou suas redes sociais para compartilhar detalhes dolorosos de sua vida pessoal. Publicando uma série de fotos da primeira gravidez e mansão que construiu com Leandrinho Barbosa, ela voltou a desabafar sobre a batalha judicial. Recentemente, ela expôs a situação da casa, que foi registrada em nome do ex-cunhado.



Em um longo texto, durante a madrugada desta quinta-feira (28), a atriz abriu o coração e revelou a dor que tem enfrentado. "Essa menina aí sou eu grávida da Alícia na varanda da casa milionária que coloquei meu único bem próprio. Tadinha. Mal sabia ela”, começou.



Ela compartilhou detalhes da ilusão que viveu no passado. “Eu nem sabia mensurar a dor que passava, a gente não é ensinada a reconhecer dores. Muito menos a tentar saná-las”, refletiu. "Esse post é pra ilustrar parte da minha triste história de menina romantizada, que achava que nada derrubaria o 'nosso amor'”, recordou.



Na publicação, a famosa compartilhou uma série de registros, incluindo a mansão sendo construída e alguns já finalizada. “'Te amo pra sempre. Você e nossos filhos'. Ouvimos”, continuou ela. “Já que estou no olho de um furacão que não vejo ainda quando vai cessar, ilustro com esse quadro: 'A menina iludida e casa'", declarou.



Ao final, Samara demonstrou solidariedade a outras mulheres que enfrentam situações semelhantes, destacando a importância de se apoiarem. "Todo meu carinho e acolhimento a cada mulher que já passou por algum tipo de violência. São tantas, inúmeras. Não sou essa fortaleza toda que pareço. Mas vou toda remendada até o final, por mim, pelas minhas filhas e por nós", encerrou.