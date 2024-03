Fabiana Justus recebe doação de medula óssea - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 09:06 | Atualizado 28/03/2024 09:10

Fabiana Justus vem compartilhando relatos emocionantes sobre seu tratamento de leucemia e o transplante de medula óssea que recebeu. Em um post no Instagram nesta quinta-feira (28), ela surgiu para revelar como está se sentindo. Além disso, fez questão de agradecer pelas mensagens de apoio que vem recebendo.

A filha de Roberto Justus explicou como lidou com a ansiedade após o transplante. "Parece que ontem foi um sonho. Estou até agora meio em choque. Mal dormi. Tomei um remedinho. Acho que estava muito eufórica", contou ela. Em seguida, a famosa agradeceu por todo o apoio dos fãs e seguidores.

A empresária revelou que está preparando um vídeo em formato de diário para compartilhar sua experiência. "Pelo menos vocês vão acompanhar um pouquinho dos meus sentimentos. Como tinha muita coisa para dar certo até o transplante, ninguém sabia que eu iria fazer. Meus pais sabiam no início, e agora dá vontade de gritar para o mundo", destacou.

Ela destacou a importância de poder compartilhar essa jornada publicamente e sua confiança na doação de medula óssea. "Eles [equipe médica] estão super acostumados. Eles falavam 'fica tranquila, confia no processo', o pessoal do banco de sangue também. Eles começam as quimios pré-transplante antes do doador doar a medula dele, então me dava um pouco de aflição desse descasamento", declarou.