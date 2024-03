Karoline Lima ganha café da manhã na cama e flores de Léo Pereira - Reprodução/Instagram

Karoline Lima ganha café da manhã na cama e flores de Léo Pereira Reprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 18:50

Karoline Lima está completando 28 anos nesta quarta-feira (27) e ganhou uma homenagem especial do namorado, Léo Pereira.

Nos stories do Instagram, Karoline foi surpreendida assim que acordou pelo o jogador do Flamengo ao lado de amigos e familiares para celebrar a data. Ela ganhou um buquê de rosas vermelhas do namorado e um café da manhã na cama.

Pouco depois, o atleta abriu o coração e se declarou para a influencer. "Hoje é um dia especial, o dia do seu aniversário minha princesa. Quero te desejar muita saúde, amor, paz & sucesso", iniciou.

"Continue sendo essa pessoa leve e maravilhosa que você é, com esse brilho. Como eu sempre falo, tenho muita sorte e sou muito abençoado de ter você na minha vida, te fazer feliz é o mínimo, você merece o mundo. Parabéns, conte comigo sempre, amo você", completou Léo.