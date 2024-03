Anitta exibe machucados após cair com Juliette - Reprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 18:04 | Atualizado 27/03/2024 18:18

Anitta usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para revelar que levou uma queda durante sua festa de aniversário. A comemoração do aniversário de 31 anos da artista aconteceu no clube La Otra, em Miami, nos Estados Unidos, na última terça-feira (26).

Nos stories do Instagram, a cantora exibiu hematomas espalhados pela perna e revelou que se machucou ao cair com Juliette durante a celebração.

"Agita, agita, no aniversário da Anitta! Olha isso, olha meu joelho", iniciou a carioca na gravação. "Cair no chão com a Juliette e fud* meu joelho".

O aniversário de Anitta reuniu celebridades brasileiras como Bruna Marquezine, Neymar, Angélica, Luciano Huck, Marina Sena, MC Daniel, Carolina Dieckmann, Giovanna Ewbank e muito mais. Estrelas internacionais como Camila Cabello, Diplo e Machine Gun Kelly.