Publicado 27/03/2024 14:25 | Atualizado 27/03/2024 14:50

Fabiana Justus, que já enfrenta uma batalha contra leucemia há algum tempo, acaba de receber um transplante de medula óssea nesta quarta-feira (27). Nas redes sociais, ela agradeceu ao doador anônimo por meio de uma carta aberta. Além disso, a empresária destacou a importância da doação, um procedimento complexo e com potencial de salvar vidas.



A filha de Roberto Justus compartilhou detalhes sobre o transplante de medula óssea que realizou, agradecendo ao doador anônimo. O procedimento, também conhecido como transplante de células-tronco, é essencial para pacientes com doenças como a da empresária. No caso dela, que enfrenta um tipo de câncer hematológico, a cirurgia pode representar um recomeço.



Conforme a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, o papel da medula é crucial. Ela se trata de um tecido contido no interior dos ossos, responsável pela produção de elementos sanguíneos. O tutano, como também é chamado, produz as células-tronco hematopoéticas, que se transformam em glóbulos brancos vermelhos e plaquetas. Porém, quando alguém sofre de doenças hematológicas, esse mecanismo pode ser afetado.



Dessa forma, quando a medula não funciona normalmente, substituí-la representa uma nova chance para o paciente e o procedimento só é possível por meio da doação. Assim como a Fabiana Justus encontrou um doador, no Brasil há cerca de 3,5 milhões de cadastrados, sendo o terceiro maior banco de doadores mundialmente. Porém, a demanda por pessoas compatíveis ainda é alta.



Quem deseja se tornar um doador pode procurar o hemocentro mais próximo, preencher um formulário e fazer uma coleta de sangue para análise genética. Esses dados serão armazenados e, caso haja alguém compatível, o voluntário será contatado novamente e o procedimento poderá ocorrer. O gesto pode mudar as perspectivas de tratamento de milhões de pessoas.