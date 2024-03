Xuxa ganha homenagem de Angélica e Eliana - Reprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 19:31

Xuxa Meneghel está completando 61 anos nesta quarta-feira (27) e ganhou homenagem de duas grandes amigas: Angélica e Eliana. Através das redes sociais, as apresentadoras celebram a data especial.

Em seu perfil no Instagram, Angélica surgiu abraçada com a eterna Rainha dos Baixinhos e comemorou. "Hoje vai ser uma festa, literalmente. Sua presença exala alegria, sua animação e vontade de viver preenchem nossos corações, e sua bondade toca a todos por onde passa", afirmou.

"Sua luz inspira gerações, você sabe disso. Que esta nova jornada seja repleta de saúde, amor e sucesso. Parabéns, minha querida amiga! Viva você!", completou a apresentadora.

Já Eliana compartilhou um clique feito nos bastidores de uma gravação com a loira e escreveu: "Parabéns Xu. Te desejo só o melhor desta vida. Amo essa nossa foto do dia em que você e Junno Andrade toparam participar da competição culinária 'Minha Mulher Que Manda' do meu programa. Foi demais!! Aproveite muito seu dia! Vida longa amiga com muita saúde".