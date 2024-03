Kauan, da dupla com Matheus, relembra travessia ilegal para os EUA - Reprodução/YouTube

Publicado 27/03/2024 17:33

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, revelou que já fez uma travessia ilegal para conseguir entrar nos Estados Unidos. Durante a participação no podcast 'PodPah', o artista detalhou a viagem até chegar em Atlanta.

O músico explicou que decidiu entrar no país a pé quando tinha apenas 17 anos e o percurso durou cerca de 28 dias. "Passei por Guatemala, Panamá, dormi em uma casa com a parede cravada por balas. Fiquei um mês nessa. São cerca de 22 horas andando por dia", explicou aos apresentadores.

O sertanejo relatou que a travessia é perigosa, especialmente nas regiões próximas à fronteira estadunidense, e que quase desistiu do trajeto. De acordo com Kauan, existem diversos confrontos armados entre coiotes (pessoas que cobram para levar ilegalmente imigrantes) e policiais norte-americanos.

"A travessia deveria durar dez dias. O tempo passou e nada do Kauan. Achamos que ele tinha morrido", afirmou Matheus. De acordo com a dupla, os coiotes extorquiram a família do cantor para dar atualizações sobre a saúde do artista e concluir a viagem.

"Teve uma vez que atiraram em nós do outro lado da fronteira, mas conseguimos atravessar em um bote. Foi como uma cena de novela", completou Kauan.