Leandrinho Barbosa e Samara FelippoReprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 12:39 | Atualizado 27/03/2024 12:47

Samara Felippo fez uma série de acusações contra seu ex-marido, o jogador Leandrinho Barbosa, que seguem dando o que falar na web. Recentemente, ela reclamou do não pagamento de pensão para suas duas filhas. Agora, veio à tona que o atleta recebia um salário de cerca de R$ 16 milhões e ainda assim não quitou dívida com a famosa.

Na última terça-feira (26), Samara expôs publicamente a falta de pagamento da pensão por parte do ex-marido. Após atrasar os valores por dois meses, a atriz sugeriu que esta poderia ser uma retaliação de Leandrinho após ela tornar pública a disputa judicial.

Além disso, ela acusou Leandrinho de tentar reduzir o valor do auxílio após o nascimento de um filho em sua nova relação. A artista ainda comprovou que o atleta emprestou a quantia de R$ 1,5 milhão à atual parceira, Talita Rocca "Ué... mas se não tem dinheiro para pagar a pensão, está sobrando para quem pode emprestar. Como é que explica isso?", perguntou a artista.

A dívida do jogador de basquete com a ex-mulher já ultrapassou R$ 11,7 milhões, com processo que perdura há uma década. No documento, a defesa de Samara apontou que Leandrinho recebia um salário de US$ 4 milhões da NBA, equivalente a cerca de R$ 16 milhões atualmente. Ou seja, o atleta poderia ter pago o valor à ex-mulher ainda no início da ação,

A defesa do jogador optou por não se pronunciar sobre o assunto até o momento. Vale destacar que Samara Felippo e Leandrinho Barbosa foram casados de 2008 a 2013. Juntos, a dupla de famosos teve a primogênita Alícia, de 14 anos, e Lara, 10. A mais velha se mudou para os Estados Unidos recentemente, para morar com o pai.