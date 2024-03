Leidy Elin - Foto: Reprodução

Leidy ElinFoto: Reprodução

Publicado 27/03/2024 12:09 | Atualizado 27/03/2024 12:15

Durante o Mais Você desta quarta-feira (27), Leidy Elin abordou sua participação no BBB 24, incluindo a cena que levou à expulsão de Wanessa Camargo por suposta agressão. A ex-sister defendeu o direito da vítima, neste caso Davi Brito, em se manifestar sobre a situação.

Leidy compartilhou sua perspectiva sobre a expulsão de Wanessa. "Se a pessoa se sentiu agredida, ela está no direito de ir lá e dizer que se sentiu agredida", garantiu a ex-sister. Após ver a cena do pequeno tapa da cantora na perna da Davi, a trancista também revelou que, ainda no reality, acreditava que a reação teria acontecido.

"Imaginava [que a reação teria acontecido dessa forma] um pouquinho pelo que falaram para mim, que ela tinha mexido na perna dele e acordado ele", contou. Porém, vale destacar que quando Wanessa Camargo foi expulsa, a trancista detonou Davi e defendeu veementemente a cantora.

Eliminada com 88,33% dos votos em um Paredão quádruplo, Leidy Elin também refletiu sobre sua trajetória no programa. Inclusive, falou do momento em que jogou as roupas de Davi na piscina. Ela admitiu ter exagerado na situação, revelando que não imagina ser “tão barraqueira”.