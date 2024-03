Luana Piovani diz que a filho a culpa por ausência de Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 09:08

Luana Piovani não poupou críticas a Pedro Scooby após o reencontro para celebrar o aniversário de 12 anos do filho mais velho, Dom. Em uma nova alfinetada, a atriz comparou a mudança do menino para o Brasil com a troca de "uma alcateia de lobos por uma de hienas", sugerindo que desaprova o cuidado do ex-marido com os filhos.



Sem rodeios, Luana expôs sua insatisfação com a falta de apoio de Scooby para a festa do filho. “Não tive ajuda pra festa do nosso filho porque genitor tava engajando no festival de música. 3 filhos esperando pra cá, uma outra com a mãe pra lá e bora mostrar como transitar de surfista pra influencer”, começou ela, expondo o ex.



“[Ele] acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com a pochete transversal que é cool”, detonou ela. A famosa deu a entender que o ex-BBB não possui responsabilidades, seja investindo em sua carreira como surfista ou influenciador.



A atriz lamentou ainda o comportamento influenciável do filho. “Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha”, desejou Luana Piovani.



Encerrando suas reclamações, a famosa ressaltou sua dedicação como mãe e afirmou que continuará cuidando do filho. “Fui e fiz até onde Deus me permitiu. Agora, oro, torço e serei mãe nas férias. Parece mesmo bem mais fácil”, ironizou ela, dando o que falar na web.