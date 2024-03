Anna Jatobá muda sobrenome após divórcio de Alexandre Nardoni - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 21:42

Anna Carolina Jatobá decidiu retirar o sobrenome do ex-marido, Alexandre Nardoni, e voltou a usar o nome de solteira. Os dois se divorciaram ano passado, mas a informação sobre a separação só veio a público essa semana.

De acordo com informações do colunista Ullisses Campbell, do jornal O Globo, os filhos do casal também aproveitam para fazer a mudança e se desvincular do sobrenome marcado pelo assassinato de Isabella Nardoni.

Ainda segundo o colunista, os herdeiros de Anna e Alexandre, de 19 e 17 anos, teriam tomado a decisão após constrangimentos na escola.

Apesar de recentemente terem sido padrinhos em uma cerimônia de casamento, o colunista afirma que o casamento de Alexandre e Anna chegou ao fim ano passado, quando Jatobá passou a cumprir pena em regime aberto. Ainda segundo informações, Nardoni estaria vivendo um relacionamento com sua primeira namorada, chamada Patrícia.